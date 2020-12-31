新冠肺炎全球確診逾8267萬 超過180萬人病故

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（法新社巴黎31日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間31日11時（台灣31日晚間7時），全球至少180萬6072人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少8267萬6050例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有5191 萬8900人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球30日通報新增1萬5599人病歿、67萬9925起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3927死）、巴西（1194死）與墨西哥（1052死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計34萬2414人病故、1974萬5137例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（19萬3875人喪生、761萬9200例確診）、印度（14萬8738人喪生、1026萬6674例確診）、墨西哥（12萬4897人喪生、141萬3935例確診）及義大利（7萬3604人喪生、208萬3689例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有168人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（128人）、波士尼亞與赫塞哥維納（123人）、義大利（122人）、北馬其頓共和國（119人）。

從區域來看，歐洲累計56萬8862死、2630萬9例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計50萬5089死、1546萬5966例確診；美國和加拿大共計35萬7854死、2031萬6207例確診。

亞洲共計21萬8751死、1386萬2834例確診；中東地區共計8萬9766死、396萬9128例確診；非洲共計6萬4805死、273萬865例確診；大洋洲共計945死、3萬1041 例確診。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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