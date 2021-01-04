新冠肺炎全球確診逾8505萬 超過184萬人病故

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（法新社巴黎4日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間4日11時（台灣4日晚間7時），全球至少184萬3631人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少8505萬1970例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有5431 萬3600人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球3日通報新增8007人病歿、57萬9556起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1532死）、俄羅斯（482死）與英國（454死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計35萬1590人病故、2063萬9854例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（19萬6018人喪生、773萬3746例確診）、印度（14萬9649人喪生、1034萬469例確診）、墨西哥（12萬7213人喪生、144萬8755例確診）及義大利（7萬5332人喪生、215萬5446例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有170人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（135人）、波士尼亞與赫塞哥維納（126人）、義大利（125人）、北馬其頓共和國（121人）。

從區域來看，歐洲累計58萬4364死、2713萬9667例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計51萬1894死、1574 萬5107例確診；美國和加拿大共計36萬7450死、2124萬1168例確診。

亞洲共計22萬1176死、1401萬9838例確診；中東地區共計9萬551死、404萬2678例確診；非洲共計6萬7251 死、283萬2338例確診；大洋洲共計945死、3萬1181例確診。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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