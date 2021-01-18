新冠肺炎全球確診逾9496萬 超過203萬人病故

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（法新社巴黎18日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間18日11時（台灣18日晚間7時），全球至少203萬1048人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少9496萬4590例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有5781萬7100人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球17日通報新增8843人病歿、54萬4292起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2109死）、英國（671死）與巴西（551死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計39萬7600人病故、2393萬7332例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（20萬9847人喪生、848萬8099例確診）、印度（15萬2419人喪生、1057萬1773例確診）、墨西哥（14萬704人喪生、164萬1428例確診）及英國（8萬9261人喪生、339萬5959例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有176人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（153人）、義大利（136人）、捷克（135人）及波士尼亞與赫塞哥維納（134人）。

從區域來看，歐洲累計66萬429死、3059萬7162例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計55萬383死、1736萬8045例確診；美國和加拿大共計41萬5584死、2464萬4685例確診。

亞洲共計23萬889死、1464萬5234例確診；中東地區共計9萬3892死、441萬3604例確診；非洲共計7萬8926死、326萬4339例確診；大洋洲共計945死、3萬1523例確診。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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