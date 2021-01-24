新冠肺炎全球確診逾9868萬 超過212萬人病故

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（法新社巴黎24合外電報導）法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間24日11時（台灣24日晚間7時），全球至少212萬1070人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少9868萬9590例確診。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球23日通報新增1萬4364人病歿、57萬9278起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3519死）、墨西哥（1470死）與英國（1348死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計41萬7441人病故、2499萬5419例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（21萬6445人喪生、881萬6254例確診）、印度（15萬3339人喪生、1065萬4533例確診）、墨西哥（14萬9084人喪生、175萬2347例確診）及英國（9萬7329人喪生、361萬7459例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有179人染疫喪命；接下來依序為捷克（144人）、英國（143人）及義大利（141人）。

從區域來看，歐洲累計69萬6994死、3194萬2422例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計57萬1756死、1809 萬5367例確診；美國和加拿大共計43萬6397死、2573萬6870例確診。

亞洲共計23萬4959死、1490萬2450例確診；中東地區共計9萬5351死、455萬7372例確診；非洲共計8萬4668死、342萬3056例確診；大洋洲共計945死、3萬1612例確診。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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