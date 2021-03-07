新冠肺炎全球逾1億1641萬例確診 258萬多人病亡

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（法新社巴黎7日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時7日11時（台灣7日晚間7時），全球至少258萬8597人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少1億1641萬5200例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球6日通報新增8431人病歿、40萬6668起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1752死）、巴西（1555死）與墨西哥（779死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計52萬4362人病故、2895萬2953例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（26萬4325人喪生、1093萬8836例確診）、墨西哥（19萬357人喪生、212萬5866例確診）、印度（15萬7756人喪生、1121萬799例確診）及英國（12萬4419人喪生、421萬3343例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有203人染疫喪命；接下來依序為比利時（192人）、斯洛維尼亞（187人）、英國（183人）及蒙特內哥羅（169人）。

從區域來看，歐洲累計87萬3514死、3857萬868例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計69萬6644死、2198 萬365例確診；美國和加拿大共計54萬6570死、2983萬6473例確診。

亞洲共計25萬9298死、1634萬2065例確診；中東地區共計10萬6064死、569萬2658例確診；非洲共計10萬5554死、396萬23例確診；大洋洲共計953死、3萬2748例確診。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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