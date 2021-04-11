新冠肺炎全球逾1億3536萬例確診 逾292萬多人病歿

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（法新社巴黎11日綜合外電報導）法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間11日10時（台灣11日晚間6時），全球至少292萬9563人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億3536萬240例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球10日通報新增1萬2860人病歿、70萬3283起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2616死）、墨西哥（2192死）與印度（839死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計56萬1783人病故、3115萬1493例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（35萬1334人喪生、1344萬5006例確診）、墨西哥（20萬9212人喪生、227萬8420例確診）、印度（16萬9275人喪生、1335萬8805 例確診）及英國（12萬7080人喪生、436萬8045例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有260人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（240人）、波士尼亞-赫塞哥維納（222人）、蒙特內哥羅（217人）、保加利亞（206人）。

從區域來看，歐洲累計99萬5904死、4623萬9235例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計82萬9491死、2615 萬5031例確診；美國和加拿大共計58萬5064死、3220萬2350例確診。

亞洲共計28萬4283死、1944萬404例確診；中東地區共計11萬8368死、694萬672例確診；非洲共計11萬5448死、434萬2503例確診；大洋洲共計1005死、4萬53 例確診。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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