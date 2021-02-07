新冠肺炎全球逾1億575萬例確診 超過231萬人病亡

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎7日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間7日11時（台灣7日晚間7時），全球至少231萬234人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少1億575萬940例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6441萬7600人被認為已康復。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球6日通報新增1萬1728人病歿、42萬7072起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2862死）、墨西哥（1496死）與巴西（978死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計46萬2181人病故、2691萬8271例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（23萬1012人喪生、949萬7795例確診）、墨西哥（16萬5786人喪生、192萬6080例確診）、印度（15萬4996人喪生、1082萬6363例確診）及英國（11萬2092人喪生、392萬9835例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有184人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（174人）、英國（165人）、捷克（161人）及義大利（151人）。

從區域來看，歐洲累計77萬1213死、3447萬7054例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計61萬7064死、1951 萬1180例確診；美國和加拿大共計48萬2867死、2771萬8720例確診。

亞洲共計24萬4238死、1545萬2849例確診；中東地區共計9萬9165死、489萬9328例確診；非洲共計9萬4742死、366萬24例確診；大洋洲共計945死、3萬1787例確診。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

© 2021 AFP