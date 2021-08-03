新冠Delta株來勢兇猛 武漢全市PCR篩檢

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（法新社北京3日電） 武漢出現一年多來首例本土新冠確診，當局今天表示全市居民都要PCR篩檢。

湖北省疫情防控指揮部今天召開記者會，武漢市政府副秘書長李濤宣布，武漢市迅速啟動全市居民全面PCR檢測，要求在最快速度最短時間內完成。

湖北省武漢市經濟技術開發區2日通報，有7名外地工人檢測呈陽性反應，這是武漢去年6月宣布「清零」以來，首次出現本土案例。

湖北官員說，武漢面臨嚴峻的防疫情勢，由於武漢是全國重要交通樞紐，人員流動性大，根據疫情形勢和防疫需要，為確保全市人民身體健康，決定啟動全市全員PCR檢測，消除隱患。

湖北省委書記、省疫情防控指揮部指揮長應勇2日主持防疫工作會議表示，湖北要迅速進入戰時狀態，啟動各級疫情防控指揮機制，堅持外防輸入、內防擴散。2日湖北才宣布全省要進入戰時狀態，全民瘋搶物資。

在南京祿口國際機場人員感染Delta變異株的傳播鏈已經擴散到20多個城市和十幾個省份後，中國今天通報新增61例本土確診。

包括北京在內的幾座大城現正為數以百萬計的居民PCR篩檢，區隔住宅集群並下令與確診者有密切接處史的人隔離。

鄰近南京的揚州是最新一個對居民下達居家令的城市；揚州過去24小時大規模篩檢後查出40例新增確診。

© 2021 AFP