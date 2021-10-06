新加坡推出「巡邏機器人」 引發侵犯隱私疑慮

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（法新社新加坡6日電） 新加坡近期進行「巡邏機器人」測試，這款機器人會向路上出現「社會不良行為」的人發出警告，引發侵犯隱私的疑慮。

從大量閉路電視攝影機到配備臉部辨識技術的燈柱測試，新加坡監控國民的工具出現爆炸式成長。

長期以來，星國官員一直推動超高效率、科技驅動的「智慧型國家」願景，但權益倡議人士表示，隱私權正被犧牲，對於自己的個人資料將如何被利用，人們幾乎毫無控制權。

新加坡常因箝制公民自由受到外界批評。當地民眾對嚴格控制已是習以為常，但對於侵入性的科技仍感到日益不安。

政府最新的監控裝置是附有輪子的「Xavier機器人」，機器人身上配備7個鏡頭，可偵測「不良社會行為」，並向民眾發出警告。

所謂「社會不良行為」包括在非吸菸區吸菸、亂停腳踏車，以及違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫社交距離規定等。

在最近一次巡邏中，一個Xavier機器人穿過住宅區，停在一群觀看棋賽的老年人面前，並警告他們：「請保持1公尺的距離，每個團體請不要超過五人」，機器人頭部的鏡頭同時對準他們。

在9月為期3周的試驗中，2個機器人負責巡邏這個住宅區和1間購物中心。

一名34歲的研究助理說：「這讓我想起『機器戰警』（RoboCop）…這讓人想到『機器人的反烏托邦世界』，這種概念讓我有些猶豫。」

政府則為利用機器人的方式進行辯護，稱在試驗期間，機器人並沒有被用以辨識或對違法者採取行動，使用機器人是為解決人口高齡化帶來的勞動力短缺問題。

Xavier機器人政府研發單位人員表示，「勞動力正在減少」，並稱機器人有助減少步行巡邏所需的警員數量。

這個擁有約550萬人口的島國目前擁有9萬個警用攝影機，2030年這個數字將會翻倍。各地的燈柱也可能將安裝臉部辨識系統，以協助警方尋找特定對象。

© 2021 AFP