新加坡擬允許21至35歲健康女性凍卵 挨批進步還不夠

（法新社新加坡30日電） 新加坡28日公布「女性發展白皮書」，內容包括取消健康女性的凍卵禁令。倡議人士今天批評，相關政策雖有進步，但「走得還不夠遠」。

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數十年來，新加坡政府一直試圖拉高生育率，但收效甚微。去年星國生育率為1.12人，而全球平均水準是2.3人。

根據這個社會風氣保守國家的現行規定，當局僅允許有特殊醫療狀況的女性凍卵，例如需進行癌症治療者，不過要求放寬政策的呼聲越來越高。

根據28日公布的115頁厚「女性發展白皮書」，政府建議自明年開始允許21至35歲已婚及未婚女性基於非醫療因素冷凍卵子，但唯有合法夫妻可使用冷凍卵子生兒育女。

白皮書指出，當局「了解部分女性基於個人狀況考量，渴望維持生育能力，比如在年輕時尚未找到伴侶，但希望婚後有機會懷孕的女性」。

政府還計畫為想要凍卵的女性提供諮詢服務等安全保障措施，以讓她們了解相關手術的風險與限制。

對此，星國婦女權益組織婦女行動與研究協會（AWARE）的倡導與研究主管辛戈蘭（Shailey Hingorani）表示歡迎，但稱由於當局仍未取消年齡限制，這項舉措的影響「相當有限」。

辛戈蘭告訴法新社：「雖然年長女性懷孕會面臨較高的併發症風險，但只要女性充分了解相關風險，要不要生孩子應該是她個人的選擇。」

此外，新法僅允許合法夫婦使用冷凍卵子，但希望擁有後代的單身女性，以及同性戀或雙性戀女性，仍舊無法凍卵。

辛戈蘭說：「國家仍然堅持家庭核心只能有單一模式，這一點令人感到失望。」

© 2022 AFP