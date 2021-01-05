新加坡政府坦承 警方可取用追蹤接觸者資料 引侵犯隱私疑慮

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（法新社新加坡5日電） 新加坡政府曾保證追蹤接觸者的程式「合力追蹤」（TraceTogether）所搜集的資料，只會用來對抗疫情，但如今承認警方可取用這些資料，引發侵犯個人隱私的疑慮。

新加坡推出「合力追蹤」計畫，以追蹤感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者及其密切接觸者，不僅有手機應用程式可供下載，隨後也研發可攜式的追蹤記錄器。

由於隱私疑慮影響接受率，一開始使用人數成長緩慢，但在政府做出保證並規定進出商場等公共場所需安裝軟體或配戴追蹤器後，將近8成民眾參與此計畫。

然而，一名高階官員在國會承認，警方進行刑事調查時，可以「取得任何資料」，包括透過追蹤接觸者計畫搜集到的資料。

外交部長維文（Vivian Balakrishan）稍後表示，據他所知，目前警方只能在一種情況下取用這些資料，那就是進行謀殺案調查時。

人權觀察（Human Rights Watch）指控新加坡政府「侵犯隱私權」。新加坡政府常遭批評限制公民自由。

人權觀察組織亞洲區副主任羅伯森（PhilRobertson）告訴法新社，坦承這件事「暴露了政府是如何偷偷利用疫情來加強監視並掌控人民」。

© 2021 AFP