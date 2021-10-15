新加坡獨立媒體針砭時政 拒公開資金來源被撤照

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（法新社新加坡15日電） 一個針砭時政的新加坡新聞網站今天因為沒有申報資金來源而被撤銷執照，網站主編批判這是當局對獨立媒體的「騷擾與恫嚇」。

「網絡公民」（The Online Citizen, TOC）不同於親政府的主流媒體，時常批評政府，一直以來都是當局的眼中釘。

新加坡資通訊媒體發展局（Infocomm Media Development Authority, IMDA）上月暫停網絡公民的執照，要求網站依規定公開資金來源。

資媒局表示，經過一再提醒和延長期限，網絡公民仍「屢次拒絕遵守規範」，因此決定撤銷網站的執照，立即生效。

當局表示，註冊在案的網站若從事「線上推廣，或討論與新加坡有關的政治議題」，必須公開資金來源，以防範外國勢力介入。

網絡公民主編許淵臣（Terry Xu）表示，他拒絕揭露資金來源，因為這等同於公開網站訂戶的身分。

他告訴法新社：「我們不能只為了繼續營運而背叛訂戶的信賴與隱私。」

他並形容當局的行動，是對新加坡「獨立媒體的騷擾與恫嚇」。新加坡當局時常遭人權團體指控扼殺媒體自由。

許淵臣和網站作者上個月在一起誹謗訴訟中敗訴，被判處必須賠償新加坡總理李顯龍。

在無國界記者組織（Reporters Without Borders）公布的「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index）中，新加坡於180個國家和地區中排名第160。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）

© 2021 AFP