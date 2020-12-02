新加坡率先批准銷售實驗室人造雞肉

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（法新社新加坡2日電） 新加坡監管機構已領先全球批准販售實驗室培養的雞肉，消費者很快可以在餐館首次嘗鮮。

美國新創公司Eat Just今天說明，這種人造肉已獲准出售，將用作雞塊原料。培養肉以動物細胞在生物反應器（bioreactors）培育而成。

Eat Just在聲明中表示，這個消息象徵「全球食品產業的突破」，這個產業力圖尋找能維護環境的肉類生產方式。

Eat Just公司表示，到2050年時，人們的肉類消費量將增加70%，而專家經常警告，生產肉類是驅使氣候變遷的主要因素。

Eat Just共同創始人兼執行長泰特里克（JoshTetrick）表示：「我敢肯定，我們的培養肉首先獲得批准後，新加坡和全球其他國家還有很多會跟進。」

泰特里克說：「2050年全球人口總數將攀升至97億人，像我們這樣的公司與農業界以及有遠見的決策者合作，將有助滿足人類對動物蛋白質日益增長的需求。」

這家公司表示，他們在容量1200公升的生物反應器中進行了20多次生產實驗，並對培養肉的安全與品質進行檢查，結果顯示「培養」的產品符合食品標準。

新加坡食品局（Singapore Food Agency）在進行廣泛的安全審查後，批准Eat Just的培養肉上市。

© 2020 AFP