新加坡航展明登場 航空業盼為後疫情帶來轉機

（法新社新加坡14日電） 亞洲最大的航空展盛會－新加坡航展本周登場。亞洲因嚴格防疫限制而使航空公司與相關產業受沉重打擊，航空業界盼2022年能成為轉折點。

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兩年一度的新加坡航展15日開幕，為期4天的航展讓數百家航空公司、飛機製造商與相關產業齊聚一堂，展出最新設備、網絡並促成更多訂單。

COVID-19疫情為航空業帶來空前危機，後遺症也非一時半刻能走出，業界領袖關心亞太何時才能恢復正常的空中旅行。

目前美國與歐洲已紛紛撤銷嚴格防疫限制，需求也已反彈，但亞洲似仍不見放寬跡象，許多國家地區仍禁止外籍觀光客入境，強制隔離也依然執行，儘管澳洲、紐西蘭與菲律賓正解除海外觀光客入境禁令，讓2022透露一絲曙光，但航空業界仍覺得復原之路漫長。

空中巴士（Airbus）亞太區執行長史坦利（Anand Stanley）在新加坡航展開幕前夕的一場論壇上說：「我們在北美與歐洲看到解除防疫限制後出現非常強勁的復蘇，但亞洲仍走嚴格防疫，依然能看到隔離機制、國境關閉，這些若沒解除，人員自由流通與帶動需求就沒法回復。」

統計數字凸顯亞洲航空業復原緩慢。據亞太航空公司協會（AAPA）的資料，亞洲的空中交通去年搭載1670萬旅客人次，只比2019年略增4.4%。

亞太尚待走出嚴格防疫，加上新加坡目前仍苦於和Omicron疫情搏鬥，為期4天的本屆新加坡航展可能只有600家廠商與會，少於2020年時的900家。

當局出於降低感染風險，航展與會者須每天接受篩檢，同時不開放一般公眾參觀，空中飛行表演改采線上實況轉播。但向波音、空巴、勞斯萊斯等重量級廠商這次都將與會，航展仍提供客戶與廠商間一個能面談生意的難得機會。

新加坡航空展（Singapore Airshow）將於15日至18日在樟宜展覽中心（Changi Exhibition Centre）舉行。據主辦單位網站資訊，航空展除了有飛行特技表演，還有靜態展示，展出多款民用機及美軍F-35A戰機等軍機。

航展期間預計每天有飛行表演。在軍機表演方面，印度空軍將派出本土研製的「光輝」輕型戰機單機表演；美軍將由F-35B匿蹤戰機及B-52轟炸機動態飛行表演。地主國新加坡空軍將以一架F-16C戰機及2架AH-64D阿帕契攻擊直升機表演飛行特技。

此外，空巴及波音將分別派出A350-1000、B777-9客機飛行表演。

© 2022 AFP