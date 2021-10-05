新加坡通過防外來干預法

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（法新社新加坡5日電） 新加坡國會昨晚通過旨在防止外國干預國內政治的「防止外來干預法」，反對者與維權人士批評，這是拿來打壓異議人士的工具。

「防止外來干預法」昨晚經馬拉松辯論到接近午夜才表決通過，往後當局可依據此法強制網路服務供應商與社群媒體平台提供用戶資訊，阻擋內容，並移除用以散播敵意內容的應用程式。

主管當局也可將參與地方政治的組織與個人列為「具政治影響力者」，要求他們披露外國資金來源並接受其他「對應措施」規範，藉此降低海外干預風險。

違者若遭定罪，恐入獄服刑或遭到開罰。

法新社報導，維權人士表示，這是常被控箝制公民自由的新加坡最新推出的嚴刑峻法。

但新加坡內政部長尚穆根（K. Shanmugam）在對國會發表長篇演說時表示，新加坡對透過本地代理人從海外執行的「敵意訊息宣傳」無招架之力。

他說：「網路為顛覆創造了強有力的新工具。」

他所屬的執政人民行動黨（People's Action Party）運用國會多數，讓法案獲得75票贊成通過，另有11名議員投下反對票，2人棄權。

人權觀察組織亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）表示，新加坡把外來影響力當成「鬼怪，用以合理化他們對反對派政治人物、公民社會活躍人士與獨立媒體的進一步迫害」，新加坡的國際聲譽將因此「遭受最重大的打擊」。

© 2021 AFP