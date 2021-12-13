新喀里多尼亞獨立公投 挺獨方不承認結果

（法新社努美阿13日電） 法國海外屬地新喀里多尼亞獨立公投結果，反對票超過96%壓倒性勝出，但在挺獨方抵制下投票率未過半，支持獨立團體今天表示，他們不承認這次結果的合法性或有效性。

廣告 繼續瀏覽後續

反對新喀里多尼亞（New Caledonia）脫離法國的公投票佔96.49%，贊成票僅佔3.51%；投票率則只有43.90%。

新喀里多尼亞位於澳洲東方2000公里處，共有18萬5000位合格選民。為了緩和當地緊張情勢，法國在1988年簽署協議，讓新喀里多尼亞得以舉行3次獨立公投。前兩次公投於2018和2020年舉辦。

法國海外領土部長勒科努（Sebastien Lecornu）稍早在法國國際廣播電台（France Inter）中表示支持公投結果。

勒科努說：「無論投票率如何，從法律上來講，這次（投票）與前兩次投出『反對』的公投，具等同效力。」

不過，他承認「這在政治上有其意義，即我們有必要檢視這種分歧」。

挺獨團體組成的聯盟在聲明指出，他們「不承認這次投票的合法性或有效性」，這場公投並未尊重努美阿協議（Noum?a Accord）的精神與內容。

「卡納克社會主義民族解放陣線」（FLNKS）等主要挺獨團體在聲明中說：「對談之路已被法國政府的頑固所中斷。法國政府無法在非殖民化我國的義務下，調和它在太平洋的地緣政治利益。」

支持獨立的團體擔憂疫情會使他們無法公平宣傳自身立場，呼籲推遲投票，但法國當局仍決定舉行。

© 2021 AFP