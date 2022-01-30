新德里異常嚴寒 遊民冷死居民忙取暖

（法新社新德里30日電） 印度首都新德里（New Delhi）近來異常寒冷，導致許多遊民死亡，經濟拮據的居民忙着尋找保暖之道。

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在這座幅員廣闊的巨型城市，約2000萬居民早已習慣一年到頭都有極端天氣，像是夏天的酷熱、暴雨，以及秋末的厚重毒霧霾。

不過，這個月的低溫和大風雨仍讓許多人飽受磨難，德里25日更出現近十年來最冷的一月天。

與德里遊民合作數十年的全人發展中心（Centre for Holistic Development）成員阿里迪雅（Sunil Kumar Aledia）指出，今年以來，城內已有約176人冷死。

30歲的穆克什（Mukesh）本周末在遊民收容所的床上告訴法新社：「不用懷疑，天氣非常冷。」

他跟收容所內一小群人窩在臨時升起的柴火旁。這個月每晚在城內路邊，都可看到類似場景。

穆克什表示：「之前十天非常冷，尤其是過去這個星期，沒什麼陽光。我們很煩惱，因為我們必須努力保暖。」

德里各地究竟有多少遊民，很難找到近期數據，而根據印度2011年統計，市內約有4萬7000人露宿街頭，但社運人士說實際人數遠遠不只如此。

官方數據顯示，這座城市的遊民收容所只能容納約9300人。

© 2022 AFP