新書含爭議穆斯林漫畫 新加坡列禁書

(法新社新加坡5日電) 新加坡當局宣布將一本書列為禁書,原因是書中含有「冒犯圖像」,包括幾幅描繪穆斯林先知穆罕默德(Prophet Muhammad)的爭議性漫畫。

廣告 繼續瀏覽後續

新加坡人口主要是華人,但穆斯林族群也不少。當地對於煽動不同宗教和種族團體間敵對有嚴格法律限制。

新加坡資訊通信媒體發展局1日宣布,禁止「紅界線:政治漫畫與反審查鬥爭」(Red Lines: Political Cartoons and the Struggle Against Censorship,暫譯)一書在境內發行。

新加坡資媒局在聲明中表示,這本書因含有法國諷刺雜誌「查理周刊」(Charlie Hebdo)刊登的幾幅漫畫,而這些作品曾在國外引發暴力和抗議行動,因此被認定為「冒犯他人」而遭到禁售。

聲明還說:「冒犯他人的『查理周刊』漫畫在2006年首度出現,並已普遍被認定為不負責任、魯莽且具有種族主義。」

「紅界線:政治漫畫與反審查鬥爭」於8月發行,作者是香港浸會大學傳理學院副院長喬治(Cherian George)與新加坡得獎漫畫家劉敬賢(Sonny Liew),內容主要是全球各地遭禁漫畫家的訪談,以及討論圖像作品的言論審查。

對於着作遭到禁售,喬治受訪時表示,他和劉敬賢「並不認同『查理周刊』如何利用一些在歐洲宣傳反穆斯林態度的漫畫」。

喬治說:「我們刊出少數幾幅這類作品,當作仇恨言論的例子,用意是教育讀者,某些漫畫如何能夠傷害到西方國家中脆弱的少數族群。」

喬治又說,他們知道有些國家不會接受這些圖像出現,例如新加坡,因此他們已準備為了這些市場將着作改編,但新加坡政府卻選擇直接禁售。

根據新加坡資媒局說法,這本書還含有詆毀印度教和基督教的相關內容。

© 2021 AFP