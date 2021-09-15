新書揭美軍首長致電共軍防開戰 川普痛罵叛國

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（法新社華盛頓14日電） 一本新書揭露，美軍參謀首長聯席會議主席密利今年1月因過度憂心當時即將卸任總統的失控，於是秘密緻電共軍保證美軍不會向中國開戰。川普發表聲明稱書內情節都是假新聞，若屬實則密利就是叛國。

華盛頓郵報副主編、知名調查記者伍德華（Bob Woodward）與政治記者柯斯塔（Robert Costa）共同撰寫的新書Peril（危險，暫譯），揭發川普執政後期，美軍高層對川普可能動武的擔憂。

華郵引述書中內容指出，密利（Mark Milley）第一次致電中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成是在2020年10月30日，亦即美國總統大選投票前4天；第2次在今年1月8日，也是川普支持者闖入國會山莊後2天。

書中描述，密利向對方保證美軍不會對中國開戰，甚至承諾在美國發動襲擊時會向對方發出警告，「我們認識5年。如果我們要進攻，我會提早告知，不會事出突然。」李作成相信密利的承諾。書里還指出，密利未向川普報告他曾與李作成通話。

川普在聲明中指出，如果書中有關「蠢豬」密利的情節屬實，就是叛國罪；他還就美國撤軍阿富汗紊亂痛批密利。

川普寫道：「我覺得他會吃上叛國罪，因為他瞞着總統與中方對口交涉，竟還告訴中國若發動攻擊時會提前報信。」

© 2021 AFP