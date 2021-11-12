新注射療法讓癱瘓老鼠4周能走 盼最快明年申請人體試驗

（法新社華盛頓11日電） 美國科學家研發出一款新的注射療法，能促使脊髓損傷老鼠細胞再生和治癒癱瘓，老鼠於治療4周內恢復行走能力。

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這項研究今天發表在「科學」（Science）期刊，西北大學（Northwestern University）科學家希望最快明年就能向美國食品暨藥物管理局（FDA）提出人體試驗申請。

研究領導人、西北大學科學家斯圖普（Samuel Stupp）告訴法新社：「我們的研究目的是研發出一種轉譯療法，能用來防止病患在遭受重大創傷或疾病後癱瘓。」

治癒癱瘓向來是醫學的長期目標，該領域的其他尖端研究包括使用幹細胞來製造新神經元（神經細胞）的實驗性治療、或是指示身體產生某些蛋白質以助神經修復的基因療法、或者注射蛋白質等。

斯圖普的團隊使用奈米纖維來模擬「細胞外基質」（extracellular matrix）結構，這是一種自然存在於組織周圍、支撐細胞的分子網絡。

每根纖維約比人類頭髮細1萬倍，它們由數十萬個稱為肽的生物活性分子組成，這些分子傳遞信號來促進神經再生。

在實驗室老鼠的脊髓被切開24小時後，科學家以凝膠形式，將這種療法注射到實驗室老鼠脊髓周圍的組織中。

研究團隊之所以決定等一天再注射藥物，是因為受到車禍、槍擊等造成脊髓嚴重損傷的病患，往往也不是在第一時間獲得治療。

4周後，接受治療的老鼠幾乎恢復了與受傷前一樣的行走能力。

斯圖普表示，他希望能跳過像是靈長類等進一步動物實驗，儘快展開人體試驗，「這是因為哺乳動物物種的神經系統高度相似」。

他說：「目前還沒有任何方式能幫助脊髓損傷患者，這是重大人類問題。接下來的挑戰將是FDA如何看待這項嶄新療法。」

根據官方數據，美國目前有近30萬名脊髓損傷病患，他們的平均壽命短於一般人，且自1980年代以來一直沒有改善。

© 2021 AFP