新泰山主角墜機身亡 妻子在內同機7人全罹難

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（法新社華盛頓30日電） 官員說，1架小飛機昨天墜毀於美國田納西州納希維爾（Nashville）附近湖中，機上7人皆推定身亡，其中包含電視影集「新泰山」男主角喬勞拉（Joe Lara）與他的妻子。

拉瑟福德郡消防局（Rutherford County Fire & Rescue, RCFR）今天在臉書上宣布，這架小型商用客機昨天上午自田納西州士麥納（Smyrna）機場起飛，預計飛往佛州棕櫚灘（Palm Beach），不過起飛後不久即在11時左右墜毀。

飛機墜毀於納希維爾南方約19公里的裴西普利斯特湖（Percy Priest Lake），美國有線電視新聞網（CNN ）報導，美國聯邦航空總署（FAA）證實機上共有7人。

拉瑟福德郡消防局桑德斯（Joshua Sanders）隊長在記者會上表示，到了昨天晚間，原本的搜救行動已轉為打撈行動，「我們已不再嘗試（尋找）生還者，現在正儘可能在失事地點打撈」。

拉瑟福德郡消防局表示，截至今天下午已發現「數塊飛機殘骸以及遺體」散落於約800公尺的範圍內，行動將持續到天黑後暫停，明天上午恢復作業。

喬勞拉在1989年的電視電影「人猿泰山在曼哈頓」（Tarzan in Manhattan）扮演泰山，後於1996至1997年的電視影集「新泰山」（Tarzan: The Epic Adventures）再度擔綱男主角。

喬勞拉結縭於2018年的妻子關（Gwen Shamblin Lara）1986創辦基督教徒瘦身團體Weigh Down Ministries，1999年在田納西州成立Remnant Fellowship Church教會。

© 2021 AFP