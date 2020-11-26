新流感疫苗嗜睡陰影 瑞典這回不願打新冠疫苗者大增

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（法新社斯德哥爾摩25日電） 新型冠狀病毒疫情持續在歐美髮燒，許多人期盼疫苗上市緩解疫情。但對年輕一輩瑞典人而言，2009到2010年當時響應施打新流感疫苗後出現虛弱的嗜睡症，陰影揮之不去。

被問到會否想施打這次倉促研發出的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，切比（Meissa Chebbi）與數以百計其他10年前嘗過新流感疫苗後遺症的年輕瑞典人反應都一樣：「敬謝不敏」。

當年新流感疫苗後遺症的陰影嚴重影響瑞典人對所有COVID-19疫苗的信心，不知這回又有何長期副作用。

21歲的切比告訴法新社：「除非真的性命有受疫情威脅之虞，我絕不建議他人急着施打。」

瑞典人的反應凸顯各國政府趕着取得疫苗之餘，恐要面臨的複雜問題，尤其又是錯誤資訊易於在社群媒體泛濫的當前，甚至連疾病本身的謠言都一堆，都會助長各種疑慮。

瑞典在各種兒童自願接種計畫里過去都有超過9成的參與率，但民調機構Novus近日所做調查發現，26%受訪瑞典民眾不打算接種任何一種目前研發中的COVID-19 疫苗，28%的人尚未決定，願意接種者僅46%。

不願打疫苗的受訪者里，87%的人說就是怕會有目前未知的副作用。

瑞典衛生當局2009年為新流感防疫，當時呼籲大眾自願施打由英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）研發的Pandemrix新流感疫苗，當時有60%的人響應政府號召，自願接種比率高居全球之冠。

但切比與數以百計其他當年還是學童、目前都不到30歲的年輕人，當時接種後都出現副作用的嗜睡症。後來確認問題是出在為加強免疫反應的疫苗佐劑。

據瑞典公共衛生局局長卡爾森（Johan Carlson）的說法，需60%到70%的人口施打疫苗，才能有助疫情遏制。

但對切比這些人來說仍心有餘悸。他說：「我無論何時何地，甚至情況不許可的場合，都出現嗜睡..吃飯時、工作面談時、在大學上課或研討時都會，甚至在上班處所、搭公車或所有地方都會睡着。」

「（嗜睡）摧毀我的生活，沒過個5年讓風險逐漸浮現，我這次都不會打疫苗。」

© 2020 AFP