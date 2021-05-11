新疆議題視訊會議將登場 中國籲聯合國會員國抵制

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（法新社紐約聯合國總部10日電） 中國今天敦促美國、德國與英國取消本周針對北京打壓穆斯林少數民族維吾爾族舉行的視訊會議，呼籲其他聯合國會員國不要參加。

根據人權團體說法，至少有100萬名維吾爾族與其他多數為穆斯林的族群成員遭拘禁在中國新疆地區的集中營，他們指控有關當局強制女性節育並實施強制勞動。

中國常駐聯合國代表團在聲明中說，這場原訂12日舉行的視訊會議，「是基於謊言與政治偏見」而舉辦。

北京「敦促合辦方立即停止這一干涉中國內政的活動，並呼籲其他會員國共同抵制」。

聲明提到：「當前，中國新疆形勢穩定，經濟快速發展，各族人民和諧相處，處於歷史上最好時期。」

報導說，除了集中營外，中國另有數以百萬計的穆斯林據稱受到嚴苛的監督與控制。

美國最近宣布，中國對待維吾爾族的方式構成「種族滅絕」。

中方聲明表示：「美國口口聲聲關心穆斯林人權，但全世界都知道，美國在阿富汗殺害穆斯林，在伊拉克殺害穆斯林，在敘利亞殺害穆斯林，世界上殺害穆斯林最多的國家恰恰正是美國及其幫兇。」

在12日的視訊會議中，美國、德國與英國駐聯合國大使，及共同主辦這場活動的非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）代表預計將發表談話。

© 2021 AFP