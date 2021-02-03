新研究：單劑牛津疫苗可大幅降低病毒傳染力

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（法新社倫敦3日綜合外電報導）根據英國牛津大學研究，阿斯特捷利康（AstraZeneca Plc）和牛津大學合作研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗注射一劑後，即可大幅降低病毒傳染力，具有高度防護力。

法新社報導，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）告訴英國廣播公司電台（BBC Radio），「這讓全世界知道牛津疫苗有效，非常有效」；他並大讚這個研究發現是「好消息」。

韓考克說：「疫苗讓傳染力放慢2/3左右，斷然證明了我們所採取的策略正確。」

德國媒體日前報導，阿斯特捷利康的疫苗對65歲以上長者的防護力只有8%或不到10%。

儘管歐盟藥品管理局（EMA）上周建議各種年齡的成人施打阿斯特捷利康疫苗，但有好幾個歐盟國家不建議年長族群接種。德國已宣布不建議65歲以上老年人施打。

義大利藥政機關上月30日批准，為所有成年人施打阿斯特捷利康疫苗，但建議55歲以上族群接種其他廠牌疫苗。

正等待接受同儕審查的牛津大學研究結果發現，接種一劑牛津疫苗的人接受PCR檢測結果為陽性的可能性減少67%，「顯示有大幅降低病毒傳播的可能」。

這項研究發現也為英國的施打疫苗策略背書。英國的作法是讓儘可能最多的高風險族群接種第一劑疫苗，然後間隔12周再接種第2劑，但有些專家批評這種作法。

韓考克今天表示：「我們有把握，以英國目前使用的兩種疫苗而言，12周是正確的間隔時間。」

研究人員發現，首劑疫苗接種22天、最長90天後，預防有癥狀的2019冠狀病毒疾病感染效力為76%，但無法預防無癥狀感染。

這項研究截至去年12月7日為止，在英國、巴西和南非針對1萬7177人進行。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）

© 2021 AFP