新研究 驗血或可準確預測阿茲海默症

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（法新社巴黎30日電） 科學家今天表示，他們已經研發出一種方法，經由分析血液，能預測出患者是否會發展成阿茲海默症，專家認為這可能是對抗阿茲海默症的「扭轉局勢者」。

全球約5000萬人罹患阿茲海默症（Alzheimer），這是一種腦部退化疾病，全世界失智病例中，超過半數是阿茲海默症。

瑞典和英國科學家如今相信，驗血可以在出現癥狀的幾年前，就預測出阿茲海默症。

研究人員在刊登於「自然老化」（Nature Aging）期刊的報告中，描述他們如何發展並驗證預測個人風險的模型，根據的是從超過550名輕度認知障礙患者血液樣本中的兩種關鍵蛋白質的濃度。

根據此兩關鍵蛋白質的模型，在預測相同患者於未來4年期間出現阿茲海默癥狀的成功率達88%。

他們說，儘管還需要進一步研究，但他們的預測方法，可能會對阿茲海默症產生重大影響，透過驗血取得「血漿生物標記」，「由於可行性高且成本低，前景可期」。

阿茲海默症學會（Alzheimer's Society）研究領導人歐克利（ Richard Oakley）表示，對抗此疾病的主要挑戰在於盡早診斷出來，以接受實驗性療法。

他說：「如果這些血液生物標記可以在更大、更多元的族群中預測出阿茲海默症，我們將能在測試新的失智症藥物上看到革命性發展。」

牛津大學（University of Oxford）神經學教授胡森（ Musaid Husain）形容，這項研究是「可能的扭轉局勢者」。

並未參與與這項研究的胡森說：「這是第一次，我們可以利用血液檢驗來有效預測輕度認知癥狀者，可能發展成阿茲海默症的風險。」

© 2020 AFP