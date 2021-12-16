新秀芮維斯三分絕殺 NBA湖人險勝獨行俠

（法新社洛杉磯16日電） 美國職籃NBA洛杉磯湖人三巨頭今天全數上陣，但在延長賽突破僵局的卻是新秀芮維斯（Austin Reaves），他在哨響前命中致勝3分球，助球隊以107比104氣走達拉斯獨行俠。

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芮維斯選秀時沒有被球隊選中，但他在季後賽表現亮眼，獲得湖人的兩年合約。

3分球出手破網後，23歲的芮維斯被隊友團團圍繞，湖人巨星詹姆斯（LeBron James）也參一腳。詹姆斯說，湖人不會猶豫把球傳給較無名氣的球員。

他說：「我們很信任站在場上的所有人，包括新秀在內。」

獨行俠試圖對詹姆斯犯規時，詹姆斯把球傳給艾靈頓（Wayne Ellington），接着艾靈頓再把球傳給衛斯布魯克（Russell Westbrook）。

衛斯布魯克傳給芮維斯後，芮維斯冷靜地命中一顆三分球，結束這場勝負難分的比賽。

芮維斯說：「剩下2秒時，我真的什麼都不能做，只能出手。」芮維斯總共命中5顆3分球。

湖人在延長賽得到另外14分，全都是3巨頭詹姆斯、衛斯布魯克與戴維斯（Anthony Davis）攻下。由於常有人受傷缺陣，本賽季3巨頭很難聚首。

詹姆斯砍下24分。衛斯布魯克貢獻23分、10籃板與9助攻。戴維斯挹注20分與12籃板。他前兩場比賽因為左膝酸痛缺陣，這是他傷愈復出的第一場比賽。

湖人與獨行俠今天陷入苦戰，有19次互換領先。獨行俠的布朗森（Jalen Brunson）攻下25分，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）挹注23分與12籃板，明星後衛唐西奇（Luka Doncic）因左腳踝問題連續第3場掛傷兵。

延長賽剩下23.5秒時，衛斯布魯克命中一顆3分球，助湖人取得104比101領先。

哨響前15.5秒，獨行俠的克雷貝（Maxi Kleber）命中3分球，將比分扳回104比104，但後來芮維斯投中3分球，助湖人笑納3連勝。

© 2021 AFP