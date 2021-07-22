新納粹大屠殺十周年 挪威鳴鐘悼77死者

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（法新社奧斯陸22日電） 挪威今天將紀念國家現代史上最慘重的屠殺事件十周年，各地教堂將敲響鐘聲，緬懷遭新納粹份子布列維克（Anders Behring Breivik）屠殺的77人。

挪威過去大多能倖免於極端份子的暴力事件，直到2011年7月22日，布列維克在奧斯陸放炸彈殺害8人後，再進入左翼青年在烏托亞島（Utoya）的夏季營隊濫殺無辜。

當年的生還者霍姆（Astrid Eide Hoem）說：「我當時16歲，沒辦法決定要去哪一場喪禮，因為有太多喪禮了。」

「在那之前，我從沒失去過親近的人。即便到了現在，我還是會想到他們可能成為的樣子，可能擁有的工作、孩子…」

周年紀念活動包括在政府總部舉行的清晨儀式、教堂的彌撒，以及下午在烏托亞島的的活動。中午時分，全國各地教堂將齊聲鳴鐘。

當年事件過後，時任勞工黨籍總理、現任北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）承諾以「更多民主」和「更多的人道」作為回應，但10年過去了，許多生還者卻認為，挪威仍未真正面對驅使布列維克採取行動的意識形態。

挪威警察安全處（PST）本周警告：「鼓動這場攻擊的極右派思維，現在仍是國內外右翼極端分子的驅動力。」

PST表示，過去十年有多起暴力攻擊是受到布列維克的行動鼓舞，包括在紐西蘭基督城和挪威奧斯陸清鎖定真寺的攻擊行動。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP