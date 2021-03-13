新聞付費立場迥異 Google炮轟微軟

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（法新社舊金山12日電） 谷歌公司（Google ）今天將矛頭對準微軟公司（Microsoft），指控微軟為了移轉注意力，才支持有關當局強制科技平台為新聞內容付費給媒體。

Google在部落格貼文指稱，微軟試圖藉此轉移外界對駭客事件的關注。駭客可能利用微軟軟體上的弱點，在微軟Exchange電郵伺服器上展開破壞性攻擊。

澳洲和歐洲等地要求各家數位平台協商為新聞內容付費，引發有關各方激烈口水戰。

Google和臉書（Facebook）都抗拒強制付費，微軟則採取較為合作的立場。

微軟也遊說其他國家跟隨澳洲的做法，要求數位平台為刊登新聞內容付費給媒體機構。

法新社先前報導，澳洲政府之所以盯上Google和臉書，因為澳洲市場競爭監管單位發現，花在網路廣告的費用，每100美元有53美元被Google賺走，有28美元被臉書賺走，其餘由其他網路平台瓜分。因此為了讓競爭環境更公平，澳洲當局決定立法要求這些網路平台大咖付費。

美國微軟公司因旗下搜尋引擎Bing可能受惠於澳洲立法而擴大市佔，因此支持這項立法。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）今天表示，現今新聞內容是科技生態系統的一環，身在此一生態中的所有人都有機會也有責任來協助新聞業茁壯。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP