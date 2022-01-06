新華社拍片嘲諷西方情報界 英情治首長罕見回應

（法新社倫敦6日電） 中國官媒新華社近日發布一部諧仿虛構英國情報英雄007的短片，對西方情治界日益針對北京可能威脅大肆嘲諷。英國秘密情報局局長摩爾今天罕見回應，說感謝中媒「免費打廣告」。

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英國正為了北京對待新疆維吾爾少數民族的方式，以及北京對前英國殖民地香港逐漸採取威權主義統治，而和中國起衝突。

摩爾（Richard Moore）先前曾表示，適應中國的崛起，是又稱軍情六處（MI6）的英國秘密情報局（SIS）「唯一最優先要務」。他還就中國可能帶來的「債務陷阱、資料曝光與易受政治脅迫」等問題提出警告。

就在摩爾提高北京在軍情六處任務清單上的地位後，新華社4日在推特（Twitter）和官網等平台釋出一部搞笑短片，宣稱挖到英國和美國情報員「秘密會議」的「外流影片」。

這部英語短片的標題，刻意模仿好萊塢最新一部007電影「007：生死交戰」（No Time to Die），改為「沒時間笑死」（No Time to Die Laughing）。片中由一對華人男女演員，分別飾演虛構的英國情報探員龐德（James Pond）和「黑寡婦」（Black Window）；龐德的代號則由007改為0.07。

這支短片片長4分半鐘，充滿罐頭笑聲（背景笑聲）。片中兩位穿着體面的探員進入一座城堡，開始討論一份他們原本以為是有關中國刺探情報技巧的文件，結果發現文件其實講的是美國刺探情報。

於是片中的龐德痛批，「中國的債務陷阱和資料陷阱都是虛構的」，只是為了替英國情報界爭取更多資金的「可悲」藉口。

這位龐德其後在與一名顯然是美國中央情報局（CIA）探員的通話中，得知自己的手機已遭到美國監聽。而他正因被警告有「後門」疑慮，而沒買一支中國科技業巨擘華為的手機產品，才使用美國中情局贈送的新手機。

此時，啜飲香檳的龐德說道：「當美國人的敵人很危險，但當美國人的朋友會要命。」

針對這部短片，摩爾今天在推特發文寫道：「謝謝您的關心（以及意外的免費廣告！）」他並附上自己2021年11月一場演說的連結，他在演說中表示，中國尋求「利用」英國社會「開放的本質」，並「在全球各地扭曲輿論和政治決策」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2022 AFP