新變異株引發恐慌 亞股全面挫跌

（法新社香港26日電） 亞洲股市全面挫跌，因投資人對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株感到憂心，科學家警告，新變異株傳染力可能比Delta更強，對疫苗更具抗藥性，恐嚴重衝擊全球復蘇力道。

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南非將境內病例激增歸咎於B.1.1.529變異株，香港也傳出此變異株病例。世界衛生組織（WHO）預定今天稍晚舉行會議，決定要將B.1.1.529列入「需留意變異株」（Variants of Interest）或 「高關注變異株」（Variants of Concern） 。

英國和以色列都禁止來自南非和其他5個非洲南部國家的旅客入境，官員希望防止此變異株傳入和迅速擴散。

世衛表示：「初期分析顯示，此變異株有大量突變，需要進行進一步研究。」

美國聯邦準備理事會（Fed）將開始收緊銀根，以應對通膨急升，早就讓亞股投資人備感壓力，出現新變異株消息更是重創亞股投資人信心。

東京、香港、曼谷和雅加達股市下跌逾2%，雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉和威靈頓股市均下挫逾1%，上海股市的跌幅有限。

與旅遊相關企業跌幅尤其慘重，因投資人擔心各國政府可能會實施更多限制。

在雪梨上市的澳洲航空公司（Qantas）重挫逾5%，香港的國泰航空挫跌4%，新加坡航空下跌逾3%。

© 2021 AFP