新變種病毒傳染性高 英股彙聞訊跌歐股開盤重挫

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（法新社倫敦21日電） 英國發現傳染性更高的新變種病毒後，倫敦股市聞訊下跌，英鎊彙價也急貶，歐洲股市開盤挫跌。

英國倫敦股市FTSE 100股市開盤跌逾1%，法國巴黎股市CAC 40指數和德國法蘭克福股市DAX 30指數則挫逾2%。

另外，英國和歐洲聯盟（EU）再度錯過英國脫歐後貿易協議談判最後期限，也拖累歐股挫跌。

英鎊兌歐元彙價則重摔1.4%，兌美元也急貶1.9%。

英國發現傳染性更高的新變種病毒，越來越多國家宣布暫時禁止英國航班後，英國首相強生（Boris Johnson）今天召開危機會議。

而大西洋彼端的美國傳來國會終於達成近9000億美元新振興經濟方案的利多消息，不敵新變種病毒株的重大利空。

美國外彙經紀商萬達（OANDA）分析師厄蘭（Craig Erlam）說：「美國通過振興方案，但（市場）似乎大致已經在價格上反應，現在投資人更關心2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新病毒株的消息。」

「在英國脫歐後貿易協議談判的最後期限再度錯過之際，又傳來這項消息。市場信心大受打擊，也不令人意外。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2020 AFP