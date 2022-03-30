旅中烏克蘭人當翻譯志工 資訊戰前線對抗不實訊息

（法新社北京30日電） 烏克蘭遭到俄羅斯入侵，離家千里外的一群烏克蘭人，在中國站上資訊戰前線，對抗親俄偏見、酸民與審查。

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約300名烏克蘭人當起翻譯志工，把俄羅斯入侵烏克蘭的重要事件翻成中文，傳達給中國人知道，其中有些志工旅居海外。

他們的譯作露出平台是烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）的中文版網站「烏克蘭新聞」（Ukraine News），還有傳訊與社交媒體應用程式WeChat和影音平台YouTube。

這些消息是要翻譯給中國讀者知道，在中國，國家領導層峰是莫斯科當局碩果僅存的朋友，關於俄羅斯入侵烏克蘭的戰事，閱聽人接收到的是受到局限的親俄消息。

俄羅斯入侵烏克蘭進入第5周，根據聯合國，迄今已有數以千計的民眾死亡，迫使1000萬人逃離家園，另有超過390萬人逃出烏克蘭。

法新社報導，俄羅斯入侵烏克蘭引發全球撻伐，中國沒有發聲譴責，還向俄羅斯提供外交支持。

美國總統拜登上周通話時警告中國國家主席習近平，若向俄羅斯提供實質支持，中國將面臨後果。但華府試圖孤立莫斯科的行動，至今仍無法撼動北京領導層峰。

在這種資訊落差下，烏克蘭翻譯志工忙着扭轉中國的輿論風向。

俄羅斯入侵烏克蘭之初，受到震驚的金麗雅（Lidiia Zhgyr）決定挽起袖子，填補她所稱的烏俄衝突「資訊真空」。29歲的金麗雅是環境教育人員，住在烏克蘭中部切爾卡瑟市（Cherkasy）。

在最近的一個周末，一小群烏克蘭人聚集在北京一家文青咖啡館，討論他們的中國版YouTube頻道內容，儘管需要連上虛擬私人網路（VPN）翻中國防火牆，這個頻道自上線以來仍累積1000多人訂閱。

金麗雅說：「在中國的社群媒體上，大多數的人都挺俄。但我也認為，大多數的人都沒有管道接受客觀資訊。」

因此，他們在WeChat設立另一個頻道，上傳有中文字幕的俄羅斯侵烏影片。

儘管已避免發布血腥內容，許多影片還是遭審查人員撤下，烏克蘭海外人士最常使用的軟體，在中國也連不上。

金麗雅又說：「對我們而言，最大的劣勢是中國沒有烏克蘭的官方新聞（媒體）。」同時，俄羅斯國家媒體有數名駐中國特派員。

許多中國媒體宣揚俄羅斯的陰謀論，稱烏克蘭有美國資助的生物實驗室，並將這場危機歸咎於北大西洋公約組織（NATO）。

同樣的，在中國受到嚴格控制的社群媒體上，一片親俄聲浪。

定居北京從事科技業的利托夫卡（Valeriia Litovka）說，他們「很難」分享烏克蘭戰爭的真實訊息。她跟法新社說：「我們仍在為自由、新聞與真相奮戰。」

「我們不想冒犯其他國家，烏克蘭人尊重這邊的法律…目標只是傳達人民不該被其他人殺死的訊息。」

中國國家媒體已有出現一些轉變的跡象，有些近期的報導承認俄羅斯入侵者造成平民死傷。烏克蘭翻譯志工也說，中國官媒在報導俄羅斯軍方損失時，引用他們的烏克蘭數據翻譯內容。克里姆林宮否認將攻擊目標鎖定一般百姓。

© 2022 AFP