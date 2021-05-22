旅客完成疫苗接種 西班牙6/7起准許入境觀光

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（法新社馬德里21日電） 西班牙總理桑傑士今天表示，將從6月7日起准許所有已接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的旅客到訪西班牙。向來是觀光熱點的西班牙，正力圖振興受疫情重創的旅遊業。

桑傑士（Pedro Sanchez）在馬德里一場國際旅展活動中表示：「自6月7日起，所有已接種疫苗的民眾和家屬都歡迎到西班牙來玩，無論是來自哪個國家。」

他還宣布，從5月24日起，准許英國旅客到西班牙度假。

英國長久以來是西班牙最大觀光客來源國，但疫情至今，英國旅客只能在必要情況下，才獲准入境西班牙。

西班牙內政部說，日本旅客也將自5月24日起獲准入境，無須必要理由。

由於疫情封鎖措施阻斷休閑旅遊，2020年到西班牙觀光的外國旅客較前一年崩跌77%，來到1900萬人次以下。

西國觀光部本月表示，預料2021年將有4500萬名外國觀光客到訪，但這僅是2019年疫情爆發前外國觀光客數量的一半以上。

根據聯合國世界觀光組織（UNWTO）數據，2020年各國觀光客總到訪人次，估計比2019年銳減74%。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP