旅美阿富汗學者：難想像新世代如何適應塔利班統治

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（法新社格倫伍德25日電） 阿富汗裔美籍歷史學家賈拉里（Bahar Jalali）表示，無法想像從未見證過塔利班統治、在自由開放的社會中成長的阿富汗新世代，要如何才能適應阿富汗正在進入的黑暗時期。

塔利班1996年到2001年嚴格掌控期間，阿富汗女權遭到大幅削減，不過塔利班上個月起重新執政，宣稱將實施不那麼極端的規定。

塔利班本月稍早宣布，女性若穿上長罩袍（abaya）及遮蓋全身和臉部、僅露出眼睛的尼卡布（niqab）面紗，且課堂區分男女，或至少用簾子做區隔，女性還是能上大學。

賈拉里7歲時移居美國，她記得在世俗治理下的阿富汗，喀布爾街上有的女性穿短裙和無袖洋裝，有的選擇穿戴頭巾。

2009年，賈拉里返回阿富汗，在喀布爾美利堅大學（American University）教授歷史和性別研究，這是阿國史上第一項性別研究計畫。

在阿富汗待了8年半後，她重返美國，如今在馬里蘭羅耀拉大學（Loyola University Maryland）教授中東歷史。

她回憶道：「我的學生對於性別平等充滿熱情，男女皆然。」

「所以我實在無法想像這個從未目睹過塔利班統治、在自由開放的社會中成長的阿富汗新世代，要如何才能適應阿富汗現在進入的這段黑暗時期。」（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）

© 2021 AFP