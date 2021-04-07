旗艦手機熱銷 三星電子估第一季獲利飆逾44%

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（法新社首爾7日電） 韓國三星電子（Samsung Electronics）今天公布財測，預估第一季營利跳升44.19%，大多受惠智慧手機熱銷與旗艦款Galaxy S21系列上市所帶動。

三星電子預估，今年第一季（1月至3月）營利達9.3兆韓元（約83億美元），高於去年同期的6.45兆韓元。

三星電子為三星集團的旗艦子公司。三星集團目前為止，是全球第12大經濟體韓國最大的財閥家族企業，在韓國商界舉足輕重。

韓國經濟健全與否，三星集團至關重要，旗下公司總營業額相當於韓國國內生產毛額（GDP）1/5。

疫情封鎖與全球實施旅行禁令多月下，世界經濟受到嚴重破壞。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已奪走全球280萬多條人命，但疫情之下，也見到許多科技公司蓬勃發展。

專家分析，三星電子在1月推出Galaxy S21系列，表現特別好，此款旗艦產品比三星往年的年度發表期程提早一個多月。

市調研究機構Counterpoint Researc在報告中說，這次三星電子旗艦產品低於799美元的起跳價格，是其成功關鍵。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP