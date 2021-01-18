日企籲政府 將2030年再生能源佔比目標翻倍

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（法新社東京18日電） 索尼（Sony）、Panasonic和日產（Nissan）等多間大企業今天呼籲日本政府，將2030年再生能源佔比目標拉高1倍。

日本首相菅義偉去年宣布日本將在2050年前達成碳中和，但日本的再生能源短期發展目標一直被批評過於落後。

目前日本預計使太陽能、風力和其他再生能源佔比在2030年前達到22%至24%。隨着政府正在重新修訂能源發展策略，這項3年前訂定的目標也將重新評估。

由92家企業組成的日本氣候變遷倡議團體（Japan Climate Initiative）今天呼籲部會首長將2030年目標翻倍，提升為40%至50%。

許多日本企業都已連署這份請願書，包含富士軟片控股公司（Fujifilm）、東芝公司（Toshiba）等大型企業，還有保險業、電子業和食品飲料產業的常見品牌。

這些企業在聲明中表示：「為使日本確實加入全球（對抗氣候變遷）的行列，設定目標時應更加進取。」

聲明中亦提及：「積極進取的目標將促進再生能源的運用，日本企業也將能在加速減碳進程的全球商業環境中，扮演更為重要的角色。」

© 2021 AFP