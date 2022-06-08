日本人氣漫畫航海王將進入最終章

（法新社東京8日電） 在連載25年、全球熱賣4.9億冊之後，日本漫畫家尾田榮一郎宣布，高人氣漫畫「航海王」（ONE PIECE）將進入最終章。

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這部描述「魯夫」想奪得大秘寶、成為海賊王的冒險故事，吸引全球數百萬粉絲的關注。

尾田榮一郎昨天推文宣布將休息一個月，一改往常一星期出刊一次的步調。他說這是因為他活動實在太多了，包括要為這部長青連載漫畫準備最終章。

他在上傳航海王官方推特（Twitter）帳號的手寫布告說：「我要休息了！」

「我希望重新調整（漫畫）結構，我才能儘快完成最終章。所以…請見諒，我要稍微休息一下來進行準備。」

航海王漫畫1997年在日本開始連載，電視動畫版2年後首播。

自此之後，航海王變成了全球性的文化現象，尾田榮一郎並創下「單一作者發行量最多的系列漫畫」金氏世界紀錄。

去年，航海王電視動畫播出第1000集，還在美國和法國舉行特映會。法國是僅次於日本的全球次大漫畫和動漫市場。

Netflix也在準備航海王真人版影集。粉絲臆測，這將把這部作品推上全球無人不知無人不曉的地位，與「星際大戰」（Star Wars）和「哈利波特」（Harry Potter）並駕齊驅。

© 2022 AFP