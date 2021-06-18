日本札幌市熊出沒 釀4傷學校停課機場停飛

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（法新社東京18日電） 日本北海道札幌市的市區今天凌晨突然出現一隻熊，並造成4人受傷；附近多間中小學因此停課，丘珠機場暫停起降。當地獵人集體出動圍捕，用獵槍將熊擊斃。

日本放送協會（NHK）、北海道放送電視台（HBC）報導，今天凌晨約3時20分起，警消陸續接獲民眾通報，在札幌市東區目擊到熊出現市區。

警方表示，民眾通報熊往南方移動，在一開始目擊到熊的南方約1公里處，有1名70多歲的男性和1名80多歲的女性遭到熊攻擊，兩人受到輕傷；還有2名40多歲男性分別在其他地方被熊攻擊，其中一人重傷。

這隻熊體長約1.5公尺，出沒的地區是札幌市營地下鐵東豐縣沿線，住宅與商業設施林立的市區街道。為確保學生的安全，多間中小學停課。

由於熊還一度闖入丘珠機場，上午8時30分起跑道暫停使用約3小時，導致8航班取消。

當地獵人組成的獵友會出動與警消合力圍捕，上午11時許在丘珠機場附近用獵槍將熊擊斃。

日本媒體去年底曾統計，「熊出沒」事件趨於頻繁，當時熟悉熊生態的學者表示，原因是有部分地區受山裡食物不足影響，熊為覓食才會跑到人居住的地方。

© 2021 AFP