日本汽車大廠豐田汽車 年凈利增10.3%

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（法新社東京12日電） 即使2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊汽車業，日本豐田汽車（Toyota）今天公布，全年凈利仍成長10.3%，且在當前的晶片短缺危機中，預估仍會持續成長。

全球疫情嚴重危及汽車產業，因為防疫限制措施迫使大眾待在家裡並衝擊支出，對汽車的需求繼而驟降。

但豐田作為全球銷量最佳的汽車製造商，比競爭對手更快從市場低潮反彈回來，還成功應對晶片缺貨的問題，而其他汽車製造商卻不得不削減生產目標。

豐田表示，在截至今年3月的會計年度中，公司獲利2.25兆日圓（約206億美元），優於前一年的2.04兆日圓，也超越公司自己的年度預估。

到2022年3月的會計年度，豐田預估年凈利可達2.3 兆日圓，比前一年度成長2.4%，銷售額可達30兆日圓，成長10.2%。

在豐田公布數據之前，東京研究顧問公司TIW汽車業分析師高田悟接受法新社訪問時說：「豐田的表現比起對手來說非常優異。豐田維持穩定生產，同時在主要市場適時推出新車款。」

這場疫情已讓全球汽車產業付出沉重代價，但市場需求在去年下半年迅速恢復，尤其是在美國和中國。

豐田去年超越德國福斯集團（Volkswagen），睽違5年再登銷量寶座。

雖然各國推行疫苗接種計畫，讓汽車業對於疫情終結抱持一線希望，但市場在防疫封鎖期間對電子裝置需求暴增，導致晶片短缺，仍是待解問題。

晶片供應中斷的原因，還包括日本車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）一座工廠3月發生火災、美國德州暴風雪導致停電、台灣今年乾旱衝擊半導體業等，在在加劇了供需失衡。

半導體是當代汽車的關鍵零組件，晶片缺貨迫使全球大型車廠減產，但豐田受到的衝擊遠比競爭對手小，部分要歸功於有遠見的規畫制度，保護了豐田免於意料之外的供應鏈中斷問題。

© 2021 AFP