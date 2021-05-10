日本疫情嚴峻 大直美：希望就東奧風險仔細討論

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（法新社羅馬9日電） 日本網球名將大直美今天表示，儘管她一生都在等待參加奧運，但在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐期間舉行東京奧運的風險，應該持續仔細討論。

日本疫情嚴峻，東京都、大阪府、兵庫縣、京都府等4都府縣延長緊急事態宣言至31日，不到3個月前國際奧會才宣布東奧延期。

日本頂尖運動員之一、女單排名世界第2的大直美（Naomi Osaka）表示，只要有關舉辦東奧的議題「讓人非常不自在」，就應該持續討論。

她在義大利公開賽（Italian Open）前舉辦的記者會中表示：「我當然希望能舉行奧運，但我認為有太多要事正在進行，尤其是過去這一年，發生了很多出乎意料的事情。」

「對我而言，如果這將人們置於風險中，那肯定應該進行討論…到頭來我只是一名運動員，而疫情大流行正在上演。」

大直美說自己已接種COVID-19疫苗，但她表示「強迫」人們施打疫苗是不對的。大直美在23歲的年紀，已先後拿下美網和澳網冠軍。

她說：「將會有很多人進入這個國家（日本），所以他們勢必得在這方面做出正確決定。」

「我已經接種疫苗了，（但是）我認為終究不能強迫任何人接種疫苗。」

© 2021 AFP