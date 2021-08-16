日本經濟第2季微幅反彈

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（法新社東京16日電） 日本今天公布的數據顯示，儘管疫情升溫，以及防疫相關限制，日本經濟第2季仍出現微幅成長，從今年初的減緩中復蘇。

日本今年初因新一波感染病例攀升，迫使政府宣布緊急事態宣言，導致消費減緩，首季經濟呈現萎縮。

儘管今年大部分時候日本疫情有關疑慮未停，防疫限制多持續，但根據內閣府今天的數據，日本經濟在截至6月底止的3個月仍成長0.3%，優於彭博（Bloomberg）訪調分析師預估的季增0.1%。

內閣府公布的數據也顯示，日本第1季經濟修正後萎縮0.9%，萎縮幅度低於之前預估的1.0%。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）高級經濟師安格利克（Stefan Angrick）在報告中表示，拜消費和企業投資轉強之賜，日本經濟今年第2季出現溫和成長，躲過技術性衰退。

凱投宏觀公司（Capital Economics）的利爾茅斯（Tom Learmouth）指出，第2季經濟產出僅微幅攀升，而在Delta變異株帶來的第5波疫情抑制消費者支出後，本季表現不會太好。

但隨着疫苗接種加速，日本第4季的強勁復蘇仍不無可能。」他指出，民間消費季增0.8%，比預期強勁，抵銷了上季大部分的減幅。

© 2021 AFP