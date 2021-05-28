日本緊急事態宣言 將統一延長實施至6月20日

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（法新社東京28日電） 日本10都道府縣因疫情實施「緊急事態宣言」，東京等9地原定實施至5月31 日，但因疫情仍在延燒，日本政府今天召開專家組成的防疫分科會，同意延長實施到6月20日。

日本媒體報導，日本政府將於晚間召開對策本部會議，正式決定延長實施緊急事態宣言。

日本因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情實施緊急事態宣言的地區，分別為北海道、東京都、愛知縣、大阪府、兵庫縣、京都府、岡山縣、廣島縣、福岡縣與沖繩縣。

除了較晚納入的沖繩縣預計實施至6月20日以外，其他9地原本預定將於5月31日解除緊急事態；日本政府考量疫情仍嚴峻，希望這9地也延長實施至6月20日，今天獲防疫分科會同意。

另外，防疫分科會也同意，對於正在實施緊急事態宣言前一階段「防止蔓延等重點措施」的�斡襝亍⑶б縣、神奈川縣、岐阜縣與三重縣等5縣，實施期限也從5 月31日延長到6月20日；群馬縣、石川縣、熊本縣則照原定計畫將於6月13日解除。

日本政府將於下午向國會報告並備詢後，晚間召開對策本部會議正式決定上述防疫措施。日本首相菅義偉預定於日本時間晚間8時舉行記者會對外說明。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP