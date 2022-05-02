日本能源巨頭ENEOS退出緬甸天然氣計畫

（法新社東京2日電） 日本能源集團ENEOS控股公司（ENEOS Holdings）今天表示，將退出緬甸一項天然氣開採計畫，成為最新一個退出這個東南亞國家的能源巨擘；幾天前，泰國和馬來西亞合作夥伴已相繼宣布退出。

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緬甸去年2月發生軍事政變，軍方推翻並拘留文人政府領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），自此開始對異議人士進行廣泛鎮壓。

ENEOS與日本政府和三菱商事（Mitsubishi Corporation）合資，共同經營位於緬甸南部的耶塔貢（Yetagun）天然氣田，三方共持有19.3%股權；這個油田已運作超過20年。

ENEOS表示，考慮到緬甸當前情勢，包括社會問題，並就耶塔貢天然氣田計畫的經濟性進行技術評估，經討論後決定退出。

ENEOS在聲明中說：「在獲得緬甸政府批准後，將立即生效。」

日本自然資源與能源當局表示，日本政府與ENEOS「抱持相同立場」，並指出過去10年來，耶塔貢天然氣田產量下降。

馬來西亞國家石油公司（Petronas）和泰國泰油勘產公司（PTTEP）已於4月29日宣布退出耶塔貢天然氣計畫。馬來西亞國家石油公司的子公司Carigali持有耶塔貢計畫約41%股權，PTTEP則持有19.3%。

根據當地監督團體，緬甸政變後的鎮壓行動已造成超過1800平民喪生，1萬3000多人被捕。

日本是緬甸經濟援助的主要提供者，與緬甸軍方有着長期關係。政變發生後，日本宣布停止所有新的援助，但未針對軍方將領和警官祭出個人制裁。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）

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