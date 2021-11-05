日本2死囚告政府 死刑當日才通知屬違憲

（法新社東京5日電） 日本目前執行死刑時，在執行當天、行刑前1、2小時才會告知受刑人，關押在監獄中的2名死囚認為這種做法違法違憲，向大阪地方法院提起訴訟，控告日本政府。

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日本放送協會（NHK）報導，兩名原告死囚主張，法律並未規定在執行死刑當天才能告知受刑人，這種臨時通知的方式，使死囚在伏法前沒有時間與律師會面或提出異議，違反憲法31條應保障適當程序的規定，也是違法。

兩人還主張，這種令人無法面對自身即將死亡的方法相當殘酷，受刑人沒有義務接受違法的死刑執行程序，要求日本政府改為行刑日前告知，並向政府求償。

日本政府等單位則表示，截至1975年左右，執行死刑會在前一天告知當事人，死囚可先與家人見面、寫遺書等。但曾有死囚在接獲通知後自殺，為確保當事人的心情安定，改為行刑前1、2小時才通知，不過並沒有留下為何變更做法的詳細紀錄。

法務省說，前一天通知受刑人將執行死刑，可能會帶給當事人很大的痛苦，因此當日告知是不得已的做法。

不過原告方面主張，現在監視器等科技很容易防止自殺，沒有必要在死刑當天才通知。

訴狀中也指出，美國所有仍有死刑的州，都是提早通知受刑人，其中奧克拉荷馬州更是在執行死刑35天前就會通知，受刑人可以先與家人見面、提出希望的死刑見證人、選擇最後一餐吃什麼等，在行刑前手續與死囚權利上都有明確規範。

© 2021 AFP