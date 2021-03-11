日本311大地震滿10周年 女神卡卡表達祝福

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（法新社東京11日電） 引發強震、海嘯與核災的日本311大地震今天屆滿10周年，各國政要與外交使節紛紛致意，美國樂壇天後女神卡卡也藉着推特上傳影音表達祝福。

女神卡卡（Lady Gaga）在日本圈粉無數，並於2011年災變後3個月造訪當地宣稱「日本安全無虞」，呼籲全球觀光客到此一游。

她藉着上傳推特的影音表示：「好像是昨天才發生的事，我從新聞目睹這令人震驚的強震及海嘯畫面而暗忖：『我能做些甚麼？』。」

女神卡卡說：「聽聞你們的美麗城市全面復原，對於日本人民的堅韌、良善與彼此相愛，我表達由衷敬意。」

這段為時僅1分多鐘的影音，目前瀏覽人次已超過180萬，這位發色淡紫的女星說：「不過，我也能理解仍有許多民眾難走出情緒與內心的傷痛，因此，讓我們大家繼續彼此扶持、恩慈相待、彼此相愛，我會一直為日本、更美好的世界禱告。」

女神卡卡上傳的這段影音，末了她以日文說「我愛你們」，並獻上飛吻。

2011年3月11日下午2時46分左右，日本東北岸外海發生規模9.0強震，並引發高達10公尺以上海嘯，侵襲東北與關東沿岸，共造成高達2萬2200人死亡與下落不明。

© 2021 AFP