日產前董事長戈恩 遭法國發出國際逮捕令緝捕

（法新社南泰爾22日電） 法國檢方今天告訴法新社，法方已對跨國車廠雷諾-日產聯盟前董事長戈恩發出國際逮捕令。這位失勢的汽車業大亨先前在日本棄保潛逃，並以轟動社會的方式逃亡到黎巴嫩。

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巴黎近郊城市南泰爾（Nanterre）的檢方表示，對戈恩（Carlos Ghosn）發出的逮捕令，是針對雷諾-日產聯盟（Renault-Nissan Alliance）與中東國家阿曼一家企業Suhail Bahwan Automobiles之間的1500萬歐元（約新台幣4億7400萬元）可疑支付。

擁有法國、黎巴嫩和巴西3重國籍的戈恩，原本擔任法國車廠雷諾、日產和三菱（Mitsubishi Motors）3方聯盟的董事長暨執行長。他與左右手凱利（Greg Kelly）被控涉嫌財務不法行為，2018年11月在日本遭到逮捕。兩人皆否認犯行。

戈恩在等待審判期間，於2019年12月用精心策畫的大膽方式逃亡。他藏身於一個放置音響設備的箱子，再利用私人飛機偷偷運出日本。他最後抵達黎巴嫩首都貝魯特，因為黎巴嫩和日本之間並無引渡條約。

戈恩曾表示，他之所以選擇逃亡，是因為不相信能在日本獲得公正審判。日本檢方只要能讓案件獲得法院審理，接近99%機率都會被判有罪。

戈恩還指控日產與日本檢方共謀將他逮捕，因為日產不滿他想深化與雷諾的結盟。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）

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