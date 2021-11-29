日產汽車設新目標 2030年前電動車佔總銷量一半

（法新社東京29日電） 日產汽車（Nissan）今天宣布，計畫在2030年之前，將電動車與油電車在全球新車銷售佔比拉高到5成，並打算針對相關計畫挹注數以十億計美元資金。

廣告 繼續瀏覽後續

隨着各界對氣候變遷的擔憂日益加劇，全球主要汽車大廠紛紛開始將新車開發重點，從傳統燃油車轉向電動車與混合動力車。

日產揭櫫新長期計畫時，表示將發表23款新車，包括15款電動車，以達成2030年目標 。

2020年，電動車或混合動力車僅占日產整體銷量的10%。日產說，這將有助日產在2050年之前，於產品生命周期內達成碳中和目標。

日產近幾年來為一連串問題苦苦奮戰，從市場需求疲軟，到前董事長戈恩（Carlos Ghosn）被捕和逃脫事件所產生的效應，甚至在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前，日產汽車就已面臨需求疲弱的問題。

日產在疫情期間表現落後競爭對手，之後開始回神，本月稍早提出財報預測，即便在全球晶片缺貨的情況下，公司全年凈利將達3倍。

日產執行長內田誠（Makoto Uchida）在聲明中指出，今天宣布的這項長期計畫，將有助日產轉型為永續企業。

至於銷售量第一的豐田汽車（Toyota）表示，在2030年之前，豐田在歐洲銷售的所有汽車都會是電動車或混合動力車；而在2035年之前，在北美洲銷售的電動車與混合動力車要佔整體銷售7成，在中國市場則要達成100%目標。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP