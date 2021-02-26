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（法新社東京26日電） 美國與其他地區公債殖利率持續攀升，激發市場對通膨的恐懼。華爾街股市遭遇亂流，日本東京股市今天隨之下挫，日經225指數終場挫跌近4%。

日經225指數重挫1202.26點或3.99%，收28966.01點，創2016年6月以來最大跌幅。

東證股價指數挫跌61.74點或3.21%，收1864.49點。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）資深分析師史垂克蘭（Tapas Strickland）表示：「股市開始對升息展望和科技類股帶領的損失感到憂懼。」

分析師表示，華爾街股市重挫，促使東京股市今天一早就面臨賣壓。

美股道瓊工業指數25日下挫1.8%至31402.01點，由前一個交易日創下的歷史高點拉回。

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）評論：「午盤股市仍面臨壓力，亞洲其他股市下跌，促使投資人採取觀望態度。由於時值月底和接近周末，股民自我剋制不採激進措施。」

近幾天美國10年期公債殖利率大幅攀升，25日更高達1.61%。在投資人密切關注此一情勢之際，股市面臨壓力。

儘管美國聯邦準備理事會（Fed）已保證若非絕對必要不會升息，投資人仍憂心，通膨驟升將促使聯準會放棄寬鬆貨幣政策並迅速上調利率。

© 2021 AFP