日股勁揚港股受挫 亞股收盤走勢分歧

（法新社香港1日電） 日本執政自民黨在周末大選勝出，外界期待日本政府將推出新的振興措施，日本股市應聲勁揚。但數據顯示中國經濟出現進一步走軟跡象，打擊香港股市表現。亞洲股市今天走勢分歧。

廣告 繼續瀏覽後續

美國和歐元區通貨膨脹率分別傳出達到30年和13年來高點，使得物價上漲恐失控的長期疑慮加深，並令中央銀行面臨更大的緊縮貨幣政策壓力。

市場焦點如今放在美國聯邦準備理事會（Fed）本周將召開的政策會議，會中預料將揭露央行減碼大規模收購債券措施的時間表。投資人也將關注聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的會後聲明，藉以推敲美國何時將開始升息。

儘管投資人逐漸接受借貸成本將要升高的態勢，但拜財報季大致表現強健之賜，美國股市三大指數29日仍收在史上最高點。

日本首相岸田文雄領導的自民黨在眾議院大選贏得強勢多數，使得岸田有充分勢力通過一份大規模支出方案來振興步履蹣跚的日本經濟。日股今天收盤應聲勁揚2.6%，在亞股中領漲。

今天雪梨、首爾、新加坡和台北股市也都收紅。但威靈頓、曼谷和雅加達股市收低。

中國昨天公布10月製造業活動萎縮較預期嚴重，歸咎於供應吃緊和成本升高，以及當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起而須實施新的防疫封鎖措施。香港和上海股市今天收盤分別應聲下跌0.9%和0.1%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP