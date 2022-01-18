日銀維持貨幣政策不變 上修通膨預測

（法新社東京18日電） 日本央行日本銀行（Bank of Japan）今天上修日本2022財政年度的通貨膨脹預估，且鑒於疫情帶來的不穩定依舊存在，央行決議維持現有貨幣寬鬆政策不變。

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儘管其他經濟體物價飛漲，但日本通膨率仍相對微弱，且依舊遠低於長期以來的2%目標。這個目標被視為要讓全球第3大經濟體加速成長的必要因素。

日銀在針對物價和經濟情勢發布的季度報告中說，央行如今對2023年3月截止的2022財政年度通膨率預估，從原先的0.9%上修至1.1%。

日銀也預測，日本2023年度通膨率同樣為1.1%，較先前預估高出0.1個百分點。現行財年通膨率預測則維持不變。

日銀表示，將2022財年消費者物價指數（CPI）成長率預估調高，「主要反映大宗商品價格上漲，以及漲勢擴散到消費者物價」。

另一方面，日銀調降現行財年日本經濟成長率預測，由之前的3.4%下調至2.8%。但2022年度成長率預估，則從原先的2.9%上修至3.8%。

日銀表示：「現階段經濟活動面臨偏向下行的風險，主要是受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的影響。」

日銀也維持長期以來的2%通膨率目標。儘管央行努力多年，且全球物價飆升，日本物價漲幅離目標仍然相距甚遠。

瑞士銀行（UBS）經濟學家足立正道（Masamichi Adachi）在日銀今天公布決議前發布報告指出，即使日本物價預測再度上修，「也難以想像（日銀）政策立場會有變化」，因為距離通膨目標「仍然很遙遠」。（譯者：陳怡君/核稿：張正芊）

© 2022 AFP